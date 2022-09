U BiH samo 19 posto majki doji svoju djecu do šestog mjeseca starosti

Na Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar danas se održava 6. znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem “Dojenje, što znamo i što trebamo znati”.

Po riječima predsjednica Organizacijskog odbora Simpozija Olivere Perić, glavne sestre Klinike za ginekologiju i porodništvo SKB-a Mostar, na ovom događaju sudjeluju eminentni predavači i predstavnici udruga koje podupiru, štite i promiču dojenje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Jedna od tema koja će na Simpoziju biti obrađena su iskustva vezana za protekle dvije pandemijeske godine.

– Većina primalja, medicinskih sestara i liječnika u početku pandemije covida-19 imala je površne i nedostatne informacije o laktaciji i dojenju SARS-CoV-2 pozitivnih majki. Majke su često neopravdano odvajane od svoje djece nakon porođaja i većina njih bila je nezadovoljna pruženom skrbi, kako u rodilištima tako i u zajednici, što je u konačnici utjecalo na smanjenje stope dojene djece – kazala je Perić.

Dodala je kako strukovne udruge ukazuju kako nema zapreke dojenju u slučaju kada je majka SARS CoV-2 pozitivna, ukoliko se poštuju sve propisane zaštitne mjere i ako se majka osjeća dobro i namjerava dojiti.

Niska stopa majki koje doje do šestog mjeseca

Na Simpoziju je istaknuto kako je dojenje dobro za zdravlje majki i djece, a Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) smatra kako bi sve bebe trebale biti isključivo dojena od rođenja do šest mjeseci života te da bi dojenje trebalo trajati do druge godine života ili dulje.

Globalni cilj SZO je povećati stopu isključivog dojenja u prvih šest mjeseci života do najmanje 50 posto do 2025. godine. Usprkos tome, Bosna i Hercegovina ima prilično nisku stopu dojenja do šestog mjeseca (19 posto), što je daleko ispod preporuka Svjetske zdravstvene organizacije.

Predsjednica Hrvatske udruge grupa za potporu dojenja Dinka Barić, magistrica sestrinstva i savjetnica za dojenje, istaknula je kako u Republici Hrvatskoj, prema raspoloživim statistikama, gotovo 99 posto majki nakon poroda krene s dojenjem, ali samo njih 57 posto nastavi dojiti nakon drugog mjeseca.

– Bez obzira na sve što činimo u promociji dojenja unazad 30 godina, još uvijek nismo zadovoljni dosegnutim brojkama, jer do godinu dana starosti ostane samo 19 posto majki koje doje svoju djecu, dakle vrlo, vrlo malo. Imamo još puno posla pred nama – kazala je Barić.

