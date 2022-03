U BiH sunčano do utorka, u srijedu kiša

danas će u našoj zemlji biti sunčano, a vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu do 2, a dnevna od 9 do 15 stepeni Celzijusa.

U utorak će prema prognozama vremena jutro biti sunčano uz postepen porast naoblake tokom dana. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 11 do 17 stepeni Celzijusa.

U srijedu će biti pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 11 do 17 stepeni Celzijusa.

U četvrtak će vrijeme u većem dijelu BiH biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima Bosne jutro i dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 18 stepeni Celzijusa.