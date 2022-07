U BiH sunčano uz malu oblačnost

Danas u sjeverozapadnim područjima Bosne nešto više oblačnosti, a u ostalim djelovima sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne ili u večernjim satima porast oblačnosti u Bosni može uvjetovati lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera. U večernjim satima na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva.

Bioprognoza: Slično kao i proteklih dana, uz malo ugodnije večernje i jutarnje sate.Tokom poslijepodneva, sa jačanjem osjeta sparine, moguće su i izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti. Neophodno je posvetiti pažnju zaštiti od vrućine i sunčevog zračenja, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u nedjelju, 17. jula, jutro u Bosni pretežno oblačno uz postupno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne sa kišom ili lokalnim pljuskovima.

U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.

U ponedjeljak, 18. jula, sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U utorak, 19. jula, također sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.