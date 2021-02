U BiH sutra oblačno i toplo, u večernjim i noćnim satima padavine

U BiH sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, te u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U centralnoj i istočnoj Bosni padavine tokom noći. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18 °C.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 6, dnevna oko 16 °C.

U BiH danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.