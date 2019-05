U BiH sutra oblačno, poslijepodne lokalni pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Poslijepodne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 15 do 22 stepena.

U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 17 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas je bilo pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina su zabilježeni u Hercegovini, na istoku i sjeveroistoku Bosne.