U BiH sutra oblačno s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Očekivana količina padavina u većem dijelu zemlje između 20 i 60 l/m2. U centralnim, sjevernim područjima Bosne i u Krajini očekuje se između 60 i 100 l/m2.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova.

Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevne od 7 do 14, na istoku i sjeveroistoku Bosne do 16, a u Hercegovini od 14 do 18 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme s kišom. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

U Bosni i Hercegovini danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom u većini područja.

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 2 stepena, Ivan-sedlo 10, Bihać 11, Bugojno, Grude 13, Livno, Sanski Most 14, Mostar 15, Neum, Bileća, Prijedor, Trebinje 16, Sarajevo, Banja Luka 17, Srebrenica 18, Tuzla 19, Gradačac, Višegrad 21, Doboj 22, Brčko, Bijeljina i Zvornik 24 stepena.