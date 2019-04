U BiH sutra oblačno s kišom, na planinama susnježica i snijeg

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U jutarnjim satima i prijepodne, kiša se očekuju u zapadnim i sjevernim područjima. U planinskim područjima sa susnježicom i slabim snijegom.

Tokom dana, padavine se očekuje i u ostalim djelovima zemlje. Krajem dana i tokom večeri, padavine će oslabiti, a mjestimično i prestati. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverozapadnog smjera, a u Hrcegovini promjenljiv. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 6 do 10, a najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na jugu do 14 stepeni.