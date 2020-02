U BiH sutra oblačno sa kišom, na planinama snijeg

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom.

Poslijepodne u višim područjima (iznad 1.000 m) centralne i istočne Bosne je moguća susnježica i snijeg. U drugom dijelu dana postepen prestanak padavine i djelimično razvedravanje u Krajini, Posavini i na zapadu Bosne, a tokom večeri i u ostaku BiH.

Vjetar prijepodne umjeren do pojačan, južni i jugozapadni, a poslijepodne slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu i sjeverozapadu od 5 do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 10 do 15 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslijepodne u višim dijelovima grada je moguća susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura iznosit će oko 2, a dnevna oko 7 stepeni.

U BiH danas je pretežno vedro. Prijepodne po kotlinama centralne i istočne Bosne je bilo magle.

Temperature zraka danas u 13.00 sati: Bjelašnica -7, Sokolac 4, Ivan-sedlo 7, Sarajevo-Bjelave 8, Zenica 9, Bugojno 10, Livno i Srebrenica 11, Banja Luka, Jajce i Zvornik 12, Drvar, Sanski Most i Tuzla 13, Gradačac, Mostar i Široki Brijeg 14, Grude i Trebinje 15 i Bihać, Neum i Stolac 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.