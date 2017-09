U Bosni i Hercegovini u petak se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom poslijepodneva ili prema kraju dana smanjenje oblačnosti i postepeni prestanak padavina.

Vjetar bit će slab do umjeren, u Hercegovini i na zapadu Bosne južni i jugoistočni, a u ostalim područjima promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu od 16 do 20, a dnevne od 20 do 26, na jugu do 28°C.