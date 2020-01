U BiH sutra postepeno naoblačenje

Na sjevernim područjima i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine sutra se očekuje magla i niska naoblaka.

U poslijepodnevnim satima doći će do postepenog naoblačenja s juga. Vjetar će biti slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -1, na jugu zemlje do 4 stepena. Najviša dnevna uglavnom između 2 i 8, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni.

U Sarajevu će sutra preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne sumaglice može biti u kotlinskom dijelu grada. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -6, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica -5 stepeni, Bihać 2, Ivan-sedlo i Sanski Most 3, Banja Luka, Gradačac, Jajce i Sarajevo 4, Bijeljina, Bugojno i Tuzla 5, Doboj i Zenica 6, Drvar 7, Livno 12, Trebinje 14, Mostar i Široki Brijeg 15, Grude i Neum 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidormeteorološkog zavoda BiH.