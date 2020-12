U BiH sutra pretežno oblačno, povremeno s kišom u pojedinim područjima

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom u Hercegovini, zapadnim i centralnim područjima Bosne, uglavnom prije podne.

U ostatku naše zemlje je moguća slaba rosulja. U planiskim djelovima sa susnježicom ili slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smijera. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 stupnjeva Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 7 stupnjeva.

Danas je u BiH bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa susnježicom i snijegom.