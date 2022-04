U BiH sutra pretežno oblačno s kišom ili susnježicom, u višim područjima snijeg

U BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom ili susnježicom u nizinama, a u višim područjima i na planinama sa snijegom. Poslije podne postepeni prestanak padavini i smanjenje naoblake.

Vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na sjeveru Bosne i u Hercegovini do 14 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U nižim dijelovima grada kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Postepeni prestanak padavima tokom poslijepodneva, a prema kraju dana i smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura oko 1, a dnevna oko 5 stepeni.

U BiH danas je bilo pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuju tokom poslijepodneva ili u večernjim satima. Tokom noći u višim područjima Bosne i na planinama se očekuje snijeg i susnježica.

Temperature zraka u 14 sati: Sokolac 12; Livno 14; Sarajevo 15; Bugojno, Grude, Prijedor, Trebinje 16; Mostar, Neum, Srebrenica 18; Bihać, Sanski Most, Zenica 19; Banja Luka, Doboj, Gradačac 20 te Bijeljina, Zvornik 21 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.