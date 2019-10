U BiH sutra prijepodne sunčano tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uglavnom prijepodne.

Nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima.

Tokom dana, postepenim povećenjem oblačnosti, kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u Krajini, Hercegovini i sjeverozapadnim područjima Bosne. U večernjim satima, sa srijede na četvrtak, padavine se očekuju i u ostalim djelovima.

Puhat će vjetar umjeren, na momente i pojačan južnog i jugozapadnog smjera, a krajem dana vjetar mjenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni, informacije su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.