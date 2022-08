U BiH sutra sunčano i vruće, dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni

U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano i vruće.

Vjetar slab do umjeren, u većem dijelu zamlje, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas je bilo pretežno vedro.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 14 stepeni; Ivan-sedlo, Sokolac 26; Bugojno, Livno, Neum, Srebrenica 29; Sarajevo, Tuzla 30; Drvar, Gradačac, Trebinje 31; Doboj, Sanski Most, Zenica, Zvornik 32; Banja Luka, Prijedor 33; Bihać, Grude i Mostar 34 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.