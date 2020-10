U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima i tokom prijepodneva očekuju se magla i niska naoblaka. Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 21 stepen.

U BiH danas je preovladavalo sunčano vrijeme. Prijepodne po kotlinama Bosne bilo je magle.