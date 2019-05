U BiH sutra sunčano: Povoljna i bioprognoza

U Bosni i Hercegovini sutra se u jutarnjim satima očekuje uglavnom pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje tokom prijepodneva. Poslijepodne ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom.

Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 18 do 24 stepena.

U Bosni i Hercegovini danas je bilo umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje je padala i kiša.

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 4 stepena, Bihać 14, Sokolac 15, Ivan-sedlo 16, Bijeljina, Livno, Prijedor, Sanski Most, Tuzla 17, Banja Luka, Brčko, Gradačac, Zvornik 18, Bugojno, Doboj, Jajce 19, Neum, Sarajevo-Bjelave, Trebinje 20, Drvar 21, Stolac 22, Grude i Mostar 23 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Bioprognoza povoljna

Djelimična stabilizacija vremenskih prilika i porast temperatura pozitivno će sutra djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake.

Tokom prijepodneva sunčanije, u drugom dijelu dana uz povećanu naoblaku, pri tome ne treba isključiti mogućnost povremenih pljuskova koji bi eventualno mogli pokvarili ugođaj