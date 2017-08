U BiH sutra sunčano, tokom dana naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom

U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra jutro će biti pretežno sunčano. U Bosni postepeno naoblačenje tokom, a u Hercegovini porast naoblake krajem dana.

U jutarnjim satima pljuskovi su mogući ponegdje u Posavini i na sjeveroistoku Bosne. Poslijepodne i u večernjim satima u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini padavine krajem dana ili u večernjim satima. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, slaba do umjerena, bura. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 28 do 33, na jugu od 33 do 38 stepeni.