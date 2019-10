U BiH sutra sunčano uz umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove bit će s maglom i niskim oblacima. Puhat će slab do umjeren vjetar jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 12 do 17, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 27 stepeni.

U Sarajevu će sutra preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena.