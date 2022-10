U BiH sutra sunčano vrijeme, na jugu zemlje do 26 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas je malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan-sedlo 18, Srebrenica 19, Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Sarajevo i Sokolac 20, Livno, Neum, Tuzla, Zenica i Zvornik 21, Bihać, Prijedor, Sanski Most i Trebinje 22, Banja Luka i Mostar 23 i Drvar i Grude 24 stepena.

Sutra u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niskih oblaka. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni.