U BiH sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost

U Bosni i Hercegovini danas je bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Temperature zraka u 13 sati: Bjelašnica -5 stepeni, Ivan-sedlo 7, Sarajevo 10, Bihać, Bugojno, Gradačac i Tuzla 11, Sanski Most 12, Drvar, Neum i Zenica 14, Mostar 17, Grude 18 stepena Celzijevih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab sjevernog smjera.

Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepena Celzijevih.