U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima kiša se očekuje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U Posavini poslije podne umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu i sjeveru zemlje do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 18 °C.