U BiH sutra umjereno oblačno, moguć kratkotrajni pljusak

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugoj polovini dana lokalno će padati slabija kiša ili kratkotrajni pljusak. Tokom dana, na jugu će doći do postepenog smanjenja oblačnosti i bit će sunčanije.

Puhat će vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.