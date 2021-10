U BiH u 24 sata stiglo 205 obavijesti o poskupljenju goriva, slijedi novi udar na građane

Bila je to 2002. godina. Litra goriva kretala se od 1,25 do 1,75 KM. Iz ove perspektive teško je reći da se živjelo bolje s obzirom na to da je BiH još vidala rane od rata, a tehnološka era bila je daleko od ove danas.

Međutim, bilo je neke nade, a 100 KM je nešto i vrijedilo. Zato se i danas, kad se govori o tom vremenu, spominje termin “100 maraka ondašnjeg novca” jer se za taj iznos moglo nakupovati namirnica za cijeli mjesec, a ostalo bi štogod i za gorivo i čovjek bi bio zadovoljan.

Dramatičan rast cijena

Danas je situacija mnogo drukčija. Niti se sa 100 KM čovjek može prehraniti, a i nada da će biti bolje odavno je ostala negdje ili otišla s onima koji su napustili ovu zemlju. Od ponedjeljka do jučer u podne, praktički za 24 sata ako gledamo da zahtjevi nisu stizali odmah od ponoći, Ministarstvo trgovine FBiH zaprimilo je ukupno 205 obavijesti o promjeni cijena i marži, a koje se odnose na povećanje cijene benzina i dizela u iznosu od 0,05 KM po litri. Tako imamo situaciju da je prosječna cijena benzina 2,32 KM, dok je litra dizela 2,27 KM.

Budući da svugdje u BiH nisu iste cijene, litra i benzina i dizela u rasponu je od 2,16 do 2,41 KM po litri.

“Vezano uz događaje na svjetskom tržištu, naglašavamo da je, počevši od utorka prošlog tjedna, evidentan rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Cijena sirove nafte tipa brent na dan 4. listopada 2021. godine iznosila je 78,49 dolara po barelu, a jučer, 12. listopada 2021. godine ista je iznosila 83,65 dolara po barelu”, naveli su za Večernji list u Federalnom ministarstvu trgovine, u Sektoru za cijene i analizu tržišta.

Kada se vratimo u ne tako daleko prošlost, mnogi će se prisjetiti 2016. godine kada je trgovinski rat nekoliko benzinskih postaja u BiH snizio cijenu dizela na 1,26 KM, a pred postajama koje su to pokrenule bile su kilometarske gužve. Onda je 2018. godine benzin išao i do 2,51 marku po litri. Početkom ove godine litru dizela mogli smo natočiti za 1,81 KM, a benzin je bio skuplji za 15 feninga. To se nekako i moglo podnijeti. I onda, od početka rujna počeli su se događati neočekivani potresi.

Realno, sada smo praktički pred time da se neka psihološka granica od 2,50 KM u BiH prekorači za koji tjedan. U Hrvatskoj je psihološka granica pak 12 kuna (3 KM), a dizel je već sada na 2,85 KM, a benzin na 2,90 KM. Analitičari su se o ovoj temi već odavno izjasnili i tvrde da nije realno ni u jednom segmentu uspoređivati BiH s Hrvatskom, zemljom Europske unije gdje je prosječna plaća, preračunato iz kuna u marke, veća od 1750 maraka.

– U BiH prosječnu plaću, koja je tek sada oko 1000 KM, popravljaju javni poslovi. Privatni sektor je daleko od toga. A onda bismo se mi uspoređivali s Hrvatskom u kojoj, čim se neki potres dogodi, prosvjeduju razni sindikati, glas dižu pojedinci, ujedinjuju se kako bi izborili svoja prava. Tamo se prosječne plaće približavaju 2000 KM i lako će oni i s litrom goriva od 5 KM, ali mi osjetimo svako poskupljenje. I, naravno, da ne govorimo o onom kada god kod nas gorivo poskupi, rastu i druge cijene – komentar je jednog analitičara.

Lančana reakcija

S obzirom da je već poskupio plin, a najavljuje se rast i cijena električne energije, to će imati domino učinak i na druge robe i usluge. Počevši od živežnih namirnica brašna, ulja, šećera …

Kada su u pitanju cijene goriva, važno je znati da je u BiH ograničena maksimalna marža na 0,06 KM po litri prerađevine, dok je maksimalna marža trgovina na malo naftnim prerađevinama moguća u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litri prerađevine. Susjedne zemlje već su priopćile da prate situaciju i da će sukladno događanjima zaštititi građane.

U Bosni i Hercegovini se, po običaju, rijetki oglašavaju, a voda polako dolazi do grla.

(RTV Slon/Akta.ba)