U BiH u narednim danima oblačno sa kišom i slabim snijegom

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslijepodne u većem dijelu zemlje prestanak padavina i postepenio smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Dnevna temperatura od 11 do 17 °C.

U petak, 8. aprila, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba i povremena kiša je moguća ponegdje na području sjeverne Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na sjeveru Bosne do 14, a dnevna od 15 do 20, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 24 °C.

U subotu, 9. aprila, pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne lokalno slaba kiša je moguća na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Poslijepodne ili tokom noći kiša u cijeloj zemlji. U kasnim večernjim satima snijeg ili susnježica se očekuje na planinama i u višim područjima centralne i istočne Bosne.

Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima jugozapadni. Poslijepodne u Bosni vjetar u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na sjeveru Bosne do 16, a dnevna od 12 do 18, na sjeveru Bosne do 20 °C.

U nedjelju, 10. aprila, jutro i prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom ili susnježicom u centralnim i istočnim područjima Bosne. U Hercegovini lokalno sa slabom kišom. Poslijepodne prestanak padavini i postepeno smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na sjeveru Bosne i u Hercegovini do 14 °C.

U ponedjeljak, 11. aprila, pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14, a u Krajini, Posavini i Hercegovini do 17 °C – saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.