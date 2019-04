U BiH za 1. maj oblačno s lokalnim pljuskovima

U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. U planinskim predjelima moguć je i slab snijeg. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 8 do 13, a najviša dnevna od 9 do 14, na jugu do 18 stepeni.

U Bosni i Hercegovini će u srijedu 1. maja biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima s kišom u zapadnim i sjevernim područjima. Tokom dana, u većem djelu zemlje bit će s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu od 14 do 19 stepeni.

U četvrtak, 2. maja u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, u većem djelu BiH bit će s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 12 do 17, na jugu od 17 do 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.