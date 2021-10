U BKC TK otvorena izložba slika Ilhane Latifović

U Bosanskom kulturnom centaru Tuzlanskog kantona, sinoć je u prisustvu velikog broja zainteresiranih posjetitelja otvorena izložbe magistrice slikarstva Ilhane Latifović.

Izložbu pod nazivom “The Queen of Darkness“ otvorio je Gradimir Gojer bh. književnik, umjetnik i reditelj, a u ime JU BKC TK domaćina i suorganizatora izložbe goste je pozdravio Hazim Mujčinović, stručni saradnik za produkciju u ovoj ustanovi kulture.

Autorica je za svoju izložbu rekla da je duboko intimna ali istovremeno govori i o atmosferi na ovim prostorima. Njen najveći dio su enterijeri i mrtve prirode, a izložbu čini više od 80 slika rađenih tehnikama ulje na platnu, pastel, a dio izložbe su crteži i prigodne instalacije.

Autorica se zahvalila Bosanskom kulturnom centru i Gradu Tuzla bez čije pomoći izložba ne bi mogla biti realizovana, te porodici i drugim koji su nesebično pomogli da priredi još jednu samostalnu izložbu. Posebnu zahvalnost je izrazila svom mentoru dr. Mevludinu Ekmečiću, od koga smo se ove godine na žalost oprostili.

-Izložbom želim ukazati na značaj ozbiljnih umjetničkih dešavanja, kao i na značaj profesionalnijieg odnosa prema radu, motivisanog isključivo unutarnjom moći pojednica i velikom ljubavi prema profesiji. Izložba bi mogla podstaći mlađe generacije umjetnika na autentično izražavanje u oblasti likovne umjetnosti jer i sama predstavlja i podržava kreativno istraživanje u oblasti slikarstva. Slikarski jezik je inspirisan i suptilno povezan sa iskustvima najistaknutijih tuzlanskih umjetnika ali nastoji biti autentičan. Naziv izložbe “The Queen of Darkness“ duhovita je reakcija na doživljaje publike na moja djela, kojima se nastojim što dalje udaljiti od ”slavljenja beznačajnog življenja” – istakla je u najavi ove izložbe Ilhana Latifović.

Ilhana Latifović je rođena u Zvorniku 1984. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Tuzli. Diplomirala je na slikarskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu 2008. godine. Postdiplomske studije završila je na istoj akademiji i stekla zvanje magistrice slikarstva.

Od 2010. je član udruženja umjetnika ULUBiH-a i dugogodišnji član njihovog upravnog odbora. Redovno izlaže na izložbama ULUBiH-a. Na izložbi će biti predstavljene umjetničke slike, od kojih je najveći broj dio višegodišnjeg istraživanja u okviru magistarskog rada, odbranjenog na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2016. godine pod mentorstvom profesora emeritusa prof. dr. Ibrahima Krzovića i emeritusa mr. Seada Musića. U Tuzli je izlagala pod mentorstvom istaknutog bosanskohercegovačkog umjetnika prof. dr. Mevludina Ekmečića (1929.-2021.) koji je bio i njen prvi profesor umjetnosti. Osim slikarstvom, bavi se i grafičkim dizajnom. Živi i radi u Tuzli.

Kritiku za izložbu je napisao Gradimir Gojer, koji je izložbu i otvorio.

-Izložbu bi nazvao retrospektivnom i spektakularnom. Zašto ta dva pridjeva? Kada imate na jednom mjestu 80 platana, onda to jeste retrospektiva jednog ne samo prilježnog nego i rijetko talentiranog rada. Izložba pokazuje stilsku dosljednost umjetnice koja gaji svoj stil u kojem su tamne, zagasite boje varirane sa nečim što ja do sad u bosanskom slikarstvu nisam vidio. To je jedna čudesna, žuta gama sa akcentima u vidu prozora. Ti njeni prozori su nadrealni u odnosu na tu žutu pozadinu. U njenim slikama se pojavljuje divno bilje tamno slikano i lik jedne životinje, njen mačak. To je neka vrsta amblematskog odnosa prema životu i bilja i životinja – rekao je Gradimir Gojer govoreći u izložbi.

Izložba je biti postavljenja u galerijskom prostoru Bosanskog kulturnog centra TK a može se pogledati do 15. 10. 2021.