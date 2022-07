U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno uz postupno razvedravanje, u Hercegovini vedro

U Bosni će u jutarnjim satima biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima, u centralnim i sjeveroistočnim područjima sa kišom ili lokalnim pljuskovima.

U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren sjeveoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepena.

U Sarajevu, u jutarnjim satima umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše. Tokom dana sunčanije. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.