U Brčko distriktu 1094 osobe pod nadzorom, nema novozaraženih

Na području Brčko distrikta 1094 osobe su pod zdravstvenim nadzorom. Od 42 testirane osobe osim već objavljene informacije o tri osobe pozitivne na COVID – 19, 24 su negativna rezultata, dok se još uvijek čeka na rezultate testiranja 15 osoba. Sanitarna inspekcija Brčko Distrikta je na graničnom prijelazu Brčko- Gunja u posljednja 24 sata donijela 81 rješenje o izolaciji za građane.

Gradonačelnik Siniša Milić rekao je danas na konferenciji za medije nakon sastanka užeg dijela Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta da je juče potvrđen pozitvan nalaz za još jedno lice na virus korona.

“Kao što smo već rekli radi se o ženskoj osobi koja je sa mjestom prebivališta u Špionici, opština Srebrenik. Zahvaljujući Policiji Brčko distrikta BiH identifikovano je 27 lica koja su bila u kontaktu sa navedenom osobom i njima su izdate mjere izolacije od strane Inspektorata. Situacija i po pitanju ovog žarišta je pod kontrolom što je najvažnije. Vrši se epidemiološka obrada svih ovih kontakata”, rekao je Milić.

On je pojasnio da Štab za zaštitu i spašavanje radi na identifikovanju što šireg obuhvata lica za koja se sumnja da mogu na neki način biti zaraženi ili su bili u kontaktu sa određenim licima koja su bila u kontaktu sa onima za koje je potvrđeno da su zaraženi virusom korona.

“Ovakav širi obuhvat izolacije ljudi je korisniji nego da se to radi postepeno i na taj način nam neko ko je potencijalno zaražen neće ostati nepokriven ovim mjerama”, rekao je Milić.

On je istakao da će sutra biti sagledana nabavka aparata za testiranje na korona virus.

“ Nadamo se da bi on u narednih dan ili dva mogao da bude dostupan jer je riječ o hitnoj nabavci i onda ćemo moći da vršimo pojačano testiranje lica”, istakao je gradonačelnik.

Gradonačelnik Milić je još jednom apelovao na sve sugrađane da bez potrebe ne napuštaju svoje domove, da maksimalno izbjegavaju socijalne kontakte, a samim tim mogućnost da budu zaraženin ili prenesu zarazu svedu na najmanju moguću mjeru.

Milić je za sutra ujutro najavio sjednicu šireg Štaba za zaštitu i spašavanje na kojoj će biti donesene nove mjere i preporuke vezano za, između ostalog, dužinu trajanja izolacije, određivanje mjesta za karantin, preporuke privrednicima i niz drugih tema koje su od važnosti za trenutnu situaciju u distriktu Brčko. Poručio je svim sugrađanima kojima ističe izolacija da i dalje ne izlaze iz kuća, obzirom na mogućnost produžetka trajanja samoizolacije sa 14 na 21 ili 28 dana.

Gradonačelnik je još jednom uputio poruku svim poslodavcima da oni koji budu otpuštali radnike neće moći računati na pomoć Vlade Brčko distrikta BiH.

Akif Pezerović, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge rekao je da se, prema poslednjim informacijama od 12:00 časova, u izolaciji do sada u Brčkom našlo 1094 lica, od čega je njih 52 izašlo iz izolacije, a 1042 lica još uvijek su pod zdravstvenim nadzorom. Prema riječima Pezerovića, do sada je uzet uzorak od 42 lica na korona virus, 15 nalaza se čeka, tri nalaza su pozitivna, a 24 negativna. On je najavio angažman specijaliste infektologa iz Tuzle koji će biti na raspolaganju brčanskom zdravstvu u borbi protiv virusa korona.