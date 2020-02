U centralnim i istočnim područjima BiH oblačno, u ostatku zemlje sunčano

U centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine jutros je bilo pretežno oblačno vrijeme, u ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i sunčano.

U Krajini, Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku zemlje pretežno oblačno. Tokom dana ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguće provijavanje slabog snijega. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura.

Najviša dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu od 7 do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguće provijavanje slabog snijega. Najviša dnevna temperatura oko 3 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).