Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 23.08.2018. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla u ulici 9. Maja u vremenu od 09:00do 16:00 sati.

Općine Banovići u ulicama: 10. Septembra od broja 54 do broja 58 i Patriotske lige od broja 14 do broja 18 u vremenu od 08:00 do 11:30 sati.