U četvrtak i petak više naselja u Kalesiji i Srebreniku bez električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 05.10.2017. godine (četvrtak) na području:

1.Općine Kalesija:

– u naselju Kikači u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u naselju Herići u vremenu od 11:00 do 14:00 sati,

– u naselju Markovići u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

2.Općine Srebrenik u naseljima: Brnčani, Falešići, Gornji Moranjci i Gornji i Donji Čekanići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 06.10.2017. godine (petak) na području Općine Srebrenik:

– u ulicama: Vahida Ibrića, Ibrahima Cvike, Alije Izetbegovića i Zlatnih Ljiljana u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Mehmeda Ibrahimovića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića, Majevička, Hazima Fazlića, Posavskog Odreda, Meše Selimovića, 211. Oslobodilačke Brigade, 25. Novembra i Magistralni put u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u ulicama: 16. Muslimanske Brigade, Hazima Fazlića, Džemaludina Efendije Čauševića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, Radnička i Zlatnih Ljiljana u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.