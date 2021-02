U cijeloj BiH meteoalarmi zbog niskih temperatura

U Bosni i Hercegovini danas je pretežno oblačno vrijeme.Za područje cijele zemlje izdata su žuta i narandžasta upozorenja zbog niskih temperatura ali i nešto jačih udara vjetra.

Do kraja danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom u Hercegovini, jugozapadnim, istočnim i jugoistočnim područjima Bosne. Krajem dana i u večernjim satima smanjenje naoblake. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Dnevna temperatura od -6 do -1, na jugu do 2 °C.