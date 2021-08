U drugoj polovini septembra obilježavanje 10-te godišnjice od smrti Nedžada Ibrišimovića

Povodom deset godina od smrti bosanskohercegovačkog književnika i velikana Nedžada Ibrišimovića, u BKC-u TK bit će održano niz manifestacija. Iako se u svojoj dugogodišnjoj karijeri Gradimir Gojer susreo sa mnogim režiserskim izazovima, režirati ”Kuću bez vrata” bit će poseban izazov, ističe on.

“Meni je sad jedini izazov da od proza koje su briljantne između bajke i poezije napravim dramsku predstavu. Tako nastaje „Kuća bez vrata“ sa jednim beskrajno talentiranim ansamblom. Prezadovoljan sam ekipom i siguran sam da ćemo imati zanimljiv proces rada” – naglasio je Gradimir Gojer, režiser i dramaturg predstave.

I za glumce je ovo jedan veliki izazov, ali svakako i inspiracija da napreduju i budu bolji u onome što žive na sceni. Poetika ovog teksta je bajkovita i nema elemente klasične drame. S toga sama predstava je privlačna i zanimljiva.

“Ja bih se usudio reći da je ovaj tekst u maniru postdramskog teatra jer je puno pripovjedačkog u njemu. Mnogo će biti na tome na koji način ćemo mi kao ekipa kliknuti” – rekao je Damir Altumbabić, glumac.

Sa ovim projektom Bosanski kulturni centar u Tuzli korača ka modernom dobu. Upravo mu to omogućava i pripovijedanje u predstavi, koje je u savremenom pozorišnom svijetu trenutno sve češća pojava.

“Iako mi isprva ne vjerujemo u to, na Akademiji se taj segment obrađuje na drugoj godini i većina studenata kaže ma kd će meni trebati to. Ali sve češće u modernom teatru, u epovima, u postdrami ćete dobiti priliku da imate upravo taj segment. To je nešto najljepše čime se možemo baviti, to je baza za sve ostalo” – istakla je Alisa Brkić, glumica

BKC Tuzla još od samog početka godine radi na pripremi obilježavanja desete godišnjice smrti Nedžada Ibrišimovića, a svi zaljubljenici njegovih djela, moći će uživati u nizu manifestacija posvećenim liku i djelu Ibrišimovića.

”Tu će biti panel diskusija odnosno večer posvećena Nedžadu na kome će govoriti ljudi koji su živjeli i proživljavali s njim sve godine. Bit će upriličena i izložba, a na kraju obilježavanja je i predstava koju radimo” – kazao je Hazim Mujčinović, producent predstave

Dani Nežada Ibrišimovića bit će obilježeni u drugoj polovini septembra u Bosanskom kulturnom centru TK u Tuzli.