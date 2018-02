U elitnoj prostituciji u Hrvatskoj sudjelovale i djevojke iz BiH

Poznatom treneru borilačkih vještina i navodno jednom od vodećih svodnika na Balkanu, 63-godišnjem Slobodanu Dubajiću Dabiju u petak je na Općinskom sudu u Zadru nastavljeno suđenje zbog organiziranja elitne prostitucije na zadarskom području, piše Slobodna Dalmacija.

Radi se o djelu od prije 9 godina kada su on i jedan 52-godišnjak uhićeni zbog sumnje u organiziranje prostitucije na jahti u Biogradu. Na tu jahtu, koja je plovila od Rijeke do Splita, 63-godišnjak je doveo djevojke za Talijane koji su za druženje izdvojili 4000 eura. U prostituciju su bile uključene dvije državljanke Republike Srbije M. F., (37) i K.Š., (26), državljanka BiH A.M., (30), te državljanka RH J.L., (36).

Zbog zaštite njihova obiteljskog života, javnost je isključena sa suđenja pa će iskazi žena na sudu ostati tajna.

Kada je uhićen kod Dubajića je navodno pronađena i “crna knjiga” s upisanim podacima o uslugama, klijentima i cijenama.

Dubajić je u zadarskom zatvoru bio od 9. srpnja do 18. rujna 2007. godine, a dvije godine nakon izlaska uhićen je zbog sumnje da je po hotelima u Zagrebu tijekom 2008. i 2009. godine bogatim klijentima podvodio četiri hrvatske državljanke, dvije državljanke BiH, te srbijansku državljanku.

Za pronalazak klijenata Dubajić je koristio i poznanstva, prijateljske i poslovne veze, ali i preporuke osoba koje su bile s djevojkama.

Klijenti su mu, između ostalog, bili i poznati sportaši i biznismeni koji su za noć s prostitutkama izdvajali i po 600 eura.

A on je uhićen još jednom 2016. godine zbog sumnji u organiziranje prostitucije u Središću. Tri djevojke iz Srbije nudile su seksualne usluge imućnijoj klijenteli, a cijena je bila i do 4 tisuće eura.

U samo jednoj godini Dubajić je, pokazalo je praćenje njegovih računa, od prostitucije zaradio više od milijun kuna, oko 250 000 maraka, piše Slobodna Dalmacija.

