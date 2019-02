U Evropi rekordan broj zaraženih virusom ospica i cijepljenih osoba

Broj djece vakcinirane protiv ospica u evropskoj regiji viši je nego ikada ranije, ali je napredak neujednačen između i unutar pojedinih zemalja, ostavljajući brojne slučajeve nezaštićenih pojedinaca za koje se sumnja da su oboljeli, i rezultirao je rekordnim brojem zaraženih virusom u 2018. godine, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

U svjetlu podataka za 2018., WHO traži od evropskih zemalja da usmjere svoje intervencije na mjesta i grupacije gdje postoji imunizacijski jaz.

Od ospica je preminulo 72-oje djece i odraslih u evropskoj regiji u 2018. Sudeći po mjesečnim nacionalnim izvještajima od januara do decembra 2018., 82.596 ljudi u 47 od 53 zemlje zaraženo je ospicama. U zemljama koje su izvijestile o podacima o hospitalizaciji, skoro dvije trećine (61 posto) slučajeva je hospitalizirano. Ukupan broj ljudi zaraženih virusom u 2018. najviši je u ovoj deceniji – tri puta viši ukupnog broja u 2017. i 15 puta viši od rekordno niskog broja zaraženih ljudi u 2016., navodi WHO.

Rast broja zaraženih ospicama u 2018. uslijedio je nakon godine u kojoj je evropska regija ostvarila najviše ikada pokrivanje drugom dozom vakcina protiv ospica (90 posto u 2017.).

Više djece u regiji primilo je pune dvije doze na vrijeme kako bi se obavila imunizacija, sudeći po njihovim podacima o imunizaciji, više nego u bilo kojoj godini od 2.000., kada je WHO počeo prikupljati podatke o drugoj dozi. Napredak u evropskoj regiji zasnovan je, ipak, na rezultatima na nacionalnom nivou i može zanemariti jazove na nadnacionalnom nivou, koji se često ne prijavljuju do izbijanja epidemije, saopćeno je u četvrtak iz WHO.

