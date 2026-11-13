U Federaciji BiH registrovano više od 75.000 osoba s dijabetesom: Mnogi ne prepoznaju simptome

Svjetski dan šećerne bolesti obilježava se sutra, 14. novembra, s ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju dijabetesa.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, prema posljednjim navedenim podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, registrovano je više od 75.000 osoba s ovom bolešću, dok se upozorava da dio oboljelih ni ne zna da ima dijabetes.

Ovogodišnja kampanja provodi se pod sloganom „Rano djelovanje kod šećerne bolesti“, a poseban naglasak stavljen je na pravovremeno prepoznavanje simptoma i sprečavanje komplikacija koje mogu nastati ako se bolest ne otkrije i ne liječi na vrijeme.

Prema podacima Međunarodne federacije za dijabetes, veliki broj osoba širom svijeta živi s nedijagnosticiranom šećernom bolešću. To znači da se zdravstvene komplikacije kod pojedinih pacijenata mogu razvijati godinama prije nego što bolest bude otkrivena.

Koji simptomi mogu ukazivati na šećernu bolest?

Šećerna bolest je hronično oboljenje koje nastaje kada organizam ne proizvodi dovoljno inzulina ili ga ne može pravilno koristiti, zbog čega dolazi do povećanja koncentracije šećera u krvi.

Među najčešćim simptomima su pojačana žeđ, učestalo mokrenje, izražen umor, zamagljen vid i neobjašnjiv gubitak tjelesne težine.

Poseban problem predstavlja dijabetes tipa 2, koji se često razvija postepeno i može dugo prolaziti bez izraženih simptoma. Upravo zbog toga redovne zdravstvene kontrole imaju važnu ulogu u ranom otkrivanju bolesti.

Neliječeni dijabetes može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, uključujući bolesti srca i krvnih sudova, oštećenje bubrega, probleme s vidom i oštećenje nerava.

U Federaciji BiH evidentirano 75.507 oboljelih

Prema Zdravstveno-statističkom godišnjaku Federacije BiH za 2024. godinu, evidentirano je ukupno 75.507 osoba sa šećernom bolešću, što predstavlja stopu od 352 registrovana oboljela na 10.000 stanovnika.

Ovi podaci odnose se na registrovane slučajeve, što znači da stvarni broj osoba koje žive s dijabetesom može biti veći, posebno zbog onih kojima bolest još nije dijagnosticirana.

Šećerna bolest jedno je od vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja u Federaciji BiH i predstavlja značajno opterećenje za zdravstveni sistem.

Stručnjaci naglašavaju da se rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 može smanjiti pravilnom ishranom, redovnom fizičkom aktivnošću, održavanjem odgovarajuće tjelesne težine i izbjegavanjem pušenja.

Za razliku od dijabetesa tipa 2, dijabetes tipa 1 nastaje usljed autoimunog procesa i ne može se spriječiti poznatim promjenama životnih navika.

Svjetski dan šećerne bolesti: Zašto je rano otkrivanje presudno?

Ovogodišnja tema Svjetskog dana šećerne bolesti usmjerena je na rano djelovanje, od prepoznavanja prvih simptoma do pravovremenog uključivanja pacijenata u liječenje.

Posebna pažnja posvećena je i dostupnosti inzulina, lijekova i sredstava za kontrolu glukoze u krvi, kao i smanjenju stigmatizacije osoba koje žive s dijabetesom.

Svjetska zdravstvena organizacija postavila je globalne ciljeve do 2030. godine, među kojima su povećanje broja pravovremeno dijagnosticiranih pacijenata, bolja kontrola šećera u krvi i krvnog pritiska te dostupnost neophodne terapije.

Svjetski dan šećerne bolesti ustanovljen je 1991. godine na inicijativu Međunarodne federacije za dijabetes i Svjetske zdravstvene organizacije, a od 2006. ima status službenog dana Ujedinjenih naroda.

Datum 14. novembar odabran je u čast rođenja Fredericka Bantinga, jednog od naučnika zaslužnih za otkriće inzulina, čija je primjena omogućila liječenje miliona oboljelih širom svijeta.