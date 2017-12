U fokusu CIK-a za 2018. što bolja organizacija izbora u BiH

U fokusu aktivnosti Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine u 2018. godini bit će što bolja organizacija izbora u zemlji, kao i revidiranje postojećih i usvajanje novih podzakonskih akata, najavila je predsjednica Irena Hadžiabdić na godišnjoj pres-konferenciji CIK-a u Sarajevu, na kojoj je predstavila provedene aktivnosti te institucije u 2017. i planove za narednu godinu.

Hadžiabdić je objavila da je na službenoj web-stranici CIK-a od danas dostupno 516 izjava o imovinskom stanju zvaničnika izabranih 2016. godine, i to na nivou Predsjedništva BiH, državnog i entietetskih parlamenata. Do marta 2018. treba još unijeti izjave izabranih načelnika, a potom veliki broj izjava izabranih u općinska vijeća. Bit će omogućeno i on line davanje izjava. CIK nema obavezu ulaziti u istinitost podataka, jedino je dužan da ih predoči javnosti, kazala je predsjednica.

Ona napominje da prema novima pravilima, CIK može objavljivati samo izjave o imovinskom stanju izabranih dužnosnika, a ne i drugih učesnika na izborima, kao i da podaci ne smiju sadržavati adrese imovine, imena supružnika, djece i članova domaćinstva, što je u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti.

Kad je riječ o provedbi izbora, trenutno u komisijama nedostaju 24 člana u 14 izbornih jedinica, odnosno, od očekivanih 559, imenovanih članova je 535, rekla je.

– Pratimo informacije o eventualnom nedostatku finansijskih sredstava za provedbu izbora, provjeravamo da li su usvojeni budžeti, problemi se smanjuju i evidentni su u samo jednoj manjoj općini – riječi su Irene Hadžiabdić.

Godišnja pres-konferencija održana je u novim prostorijama Centra za edukaciju, pa je Hadžiabdić kazala da je u rekonstrukciju tog prostora unutar zgrade u kojoj je sjedište CIK-a uloženo 550.000 KM.

Mnogo je uloženo u aplikativne sisteme, pa nova aplikacija CIK-a BiH omogućava direktan pristup podacima IDEEA-e, kazala je također predsjednica CIK-a.

– Sada će ažuriranje biti automatsko. Imamo analize određene problematike, poput problema raseljenih osoba, umrlih osoba, ali i praćenja inovacija i mogućnosti informaciono-komunikacijskih tehnologija u izbornom procesu – njene su riječi.

Od provedenih aktivnosti u 2017., Hadžiabdić je također navela doprinos unapređenju izbornog zakonodavstva i Zakona o finansiranju političkih stranaka, kao i kontrolu koju je izvršila CIK-ova Služba ze reviziju, a odnosi se upravo na to finansiranje.

Ove godine je iznosima od 500 do 4.000 KM sankcionirano 23 od 118 političkih stranaka, navela je.

Pojačana suradnja CIK-a s drugim institucijama – državnim ministarstvima civilnih poslova, prometa i komunikacija, ljudskih prava i izbjeglica, vanjskih poslova, kao i s nevladinim asocijacijama, posebno s koalicijom „Pod lupom“, aktivnost je koju je također naglasila predsjednica CIK-a na ovoj pres-konferenciji.

Potcrtala je i suradnju s međunarodnim organizacijama, OSCE-om i Vijećem Evrope čija je novčana podrška od 120.000 eura, po riječima Irene Hadžiabdić, omogućila da CIK ojača vlastite kapacitete i izdavačku djelatnost.

