U Galeriji ‘Kristian Kreković’ u Tuzli otvorena izložba ‘Art of Ćeif’

U Galeriji „Kristian Kreković“ u Franjevačkom samostanu u Tuzli večeras je otvorena izložba „Art of Ćeif“, sarajevskog umjetnika Muhameda Ćeifa.

Izloženo je tridesetak likovnih djela rađenih uljem na platnu, s nekoliko ciklusa, za koje je autor rekao da su nastajala 18 godina.

-Djela sadrže cikluse riba, maslina i motiva otpora, drveća, te oblika vatre. To su sve stvari koje su me okruživale, a ja sam ih bilježio u skicama, a poslije su na temelju njih nastajale slike. Izložbom želim pokazati da je umjetnost veoma važna za svakog čovjeka, a slike same govore šta su, zapravo, prave vrijednosti ljubavi i ljepote – rekao je Ćeif.

O izloženim radovima i stvaralaštvu Muhameda Žeifa govorila je profesorica likovne umjetnosti iz Tuzle, Marina Trogrlić, koja je, među ostalim, kazala kako umjetnik na svoj način iskazuje bogatstvo života, pokazano u djelima kroz različite motive.

Prisutnima na izložbi obratio se i Nikola Čiča, predsjednik HKD „Napredak“ – Glavna podružnica Tuzla, koja je, zajedno s Franjevačkim samostanom, organizator izložbe.

Izložbu je otvorio Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika Tuzle za društvene djelatnosti.

