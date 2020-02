U Galeriji Mandžić u Tuzli otvorena izložba „Izgubljeno djetinjstvo“

Rat je najgore što može zadesiti jedan narod, a posljedice koje ostavlja duboko su urezane u živote svih onih koji su ga preživjeli. Nažalost, rata se i u BiH sjećaju mnogi čije je djetinjstvo obilježilo granatiranje, stradanje i izbjeglištvo. No, uprkos svemu što su preživjela, djeca su i u ratu ostajala djeca, a njihove lijepe i teške trenutne svojim je fotografijama zabilježio i zauvijek sačuvao od zaborava poznati fotograf Amel Emrić iz Tuzle, čija izložba „Izgubljeno djetinjstvo“ je otvorena u Galeriji Mandžić. Fotografije su nastala u periodu 1992.-1996. na prostoru Bosne i Hercegovine, te 2017. na području Idomenije, najvećeg izbjegličkog kampa na granici Grčke i Makedonije.

„Djeca su uvijek imla priliku da se igraju. To je ono što im niko nije mogao oduzeti to njihoo djetinjstvo. Nažalost, ono je bilo prekinuto i izgubljeno zbog rata, ali pokušavam da skrenem pažnju na problem djece jer su najosjetljivija kategorija, šta nose šta pamte i kakvi to ljudi stasaju. Da li smo mi kao društvo aboravili kroz šta smo sve prošli?“, izjavio je Amel Emrić, autor izložbe „Izgubljeno djetinjstvo“.

Kroz fotografije autor uspjeva prikazati stradanje najugroženije populacije i povezati emocije djece koja su izgubila svoje domove, svoje drugove ili čak članove svojih porodica. Ova izložba je historijski dokument – svjedočanstvo o najmlađima u najtežim periodima, ali se njen značj ogleda u tome što prikazuju umjeće djece da uživaju u sitnim radostima, istaknuo je Enver Mandžić, predsjednik Udruženja za promociju likovne umjetnosti i očuvanje kulturne baštine Tuzla.

„Vi vidite tu da se djeca igraju, da djeca šutaju loptu, da skaču, da jednostavno rade nešto što je inače dječije, kao da svega onog, kao da svega onog oko njih nema, kao da sve ono ruševine i sve ono dgje oni borave nije neka stvarnost, nego je to nešto dječije što oni doživjavaju na svoj poseban način“, kazao je Mandžić.

Igra je bila jedina radost i jedini lusksuz za ranjenu, napuštenu, prognanu djecu, tvrde ratni kamermani i fotografi. Užas u očima djece izazvan težinom situacije u kojoj su se našli teško je, zaboraviti kaže kamerman Senad Pehlimanović koji je u ratno doba radio zajedno sa Emrićem.

„Bilo je nazaboravnih scena .. jedna djevojčica koja je izbjeglica iz Srebrenice, koja je došla u Tuzlu i gdje u svom plaču kaže i to je meni ostalo u pamćenju i dan danas: „Bolje da se nisam ni rodila“, prisjeća se Pehlimanović.

Mnoga od djece sa fotografija Amela Emrića danas su uspješni ljudi. Sudbina nekih od njih autoru je nepoznata, ali je poruka ista – Praznina koju rat ostavlja u našim domovima, našim tijelima, našim srcima…Izložba „Izgubljeno djetinjstvo“ u Galeriji Mandžić ostaje otvorena tri sedmice.