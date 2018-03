U Gračanici potpisan Sporazum za unapređenje proizvodnje suhih šljiva

U multimedijalnoj sali općine Gračanica je upriličeno potpisivanje Sporazuma o zajedničkom ulaganju u okviru projekta “Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive”.

Ovaj projekat ima za cilj uspostavu novih i sanaciju postojećih voćnjaka kako bi se poboljšala sirovinska baza za proizvodnju suhe šljive (adekvatna svježa šljiva pogodna za sušenje i procese/tehnologiju sušenja), kao i poboljšanje kapaciteta proizvođača svježe šljive (uspostava novih i sanacija postojećih voćnjaka, te edukacija voćara).

U sklopu implementacije projekta provedena je procedura odabira zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača s područja općine Gračanica za odabir parcela i voćnjaka: 4 inovativna i edukativna voćnjaka – nasada šljive površine 0,5 ha po voćnjaku (ukupne vrijednosti ulaganja do 61.216,00 KM bez PDV-a) i 7 voćnjaka za sanaciju starih do 5 godina površine 0,5 ha po voćnjaku (ukupne vrijednosti ulaganja do 23.632,00 KM bez PDV-a).