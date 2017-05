U gradskim centrima pojačan promet vozila

U Bosni i Hercegovini kolovoz je suh, a frekvencija vozila umjerenog intenziteta, izuzev dionica u gradskim centrima gdje je u jutarnjim satima promet vozila pojačan.

Zbog izvođenja radova na sanaciji oštećenja u mjestu Donji Tičići na regionalnom putu R-445 Bilješevo-Kakanj saobraćaj će se obustavljati od 09.00 do 15.00 sati i od 17.00 do 21.00 sat. U terminima od 21.00 do 09.00 sati i od 15.00 do 17.00 sati vozila će saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Zbog radova na deminiranju od 07.00 do 17.00 sati do povremenih polusatnih obustava dolazi na magistralnom putu M-20 Trebinje-Ivanica (Bobovišta).

Zbog sanacionih radova, privremeno postavljena signalizacija na pojedinim dionicama uzrokuje sporije odvijanje saobraćaja. Izdvaja se autoput A-1 dionice Sarajevo zapad-Lepenica (u blizini tunela Igman) i Zenica Jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići), kao i magistralne puteve: M-17 Jablanica-Mostar, M-17 Ilidža-Blažuj i M-16 Bugojno-Kupres.

Prema informacijama prikupljenim od Granične policije Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta.

S obzirom da su dani vikenda pred nama očekujemo pojačan promet vozila i veće gužve kako na putevima u našoj zemlji, tako i na graničnim prijelazima, a posebno na graničnim prijelazima Bosanski Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, gdje još uvijek traju radovi na području Hrvatske.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-4

Simin Han-Donje Caparde, zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Rainci vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-18

Živinice, zbog radova na rekonstrukcije raskrsnice sa regionalnim putem R-469, vozila saobraćaju jednom trakom.

REGIONALNI PUTEVI

R-459 Tuzla-Dokanj – zbog radova na sanaciji klizišta kod mjesta Jarići, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

R-469/R-471 raskrsnica regionalnih puteva Živinice-Banovići-Ribnica i Banovići –Vijenac-Lukavac – zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice u Banovićima vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

R-471 Lukavac-Banovići-zbog prevoza cementa industrijskim kolosijekom pruge preko regionalne ceste Lukavac-Banovići, dolazi do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja.

LUKAVAC

Zbog radova na izgradnji pružnog prelaza u ulici Lukavačkih brigada, saobraćaj je potpuno obustavljen preko putnog prelaza Petrak. Za vrijeme izvođenja radova u funkciji su alternativni pravci, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.

Izvor:RTV Slon/FENA/