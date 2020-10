U istočnim i centralnim područjima BiH sutra umjereno oblačno, u ostatku zemlje sunčano

U istočnim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku BiH sunčano. Poslijepodne ponegdje na krajnjem istoku i sjeveroistoku Bosne je moguća slaba i kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 16 do 22 stepana.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura iznosit će oko 7, dnevna oko 17 stepeni.

U BiH danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Stabilnije vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jak tokom subote.

Tokom jutra poželjno je adekvatno se odjenuti. Također je moguća i pojava magle, izraženije u unutrašnjosti BiH, čemu bi hronični bolesnici trebali posvetiti pažnju i po potrebi reducirati kretanje.

Preporučljivo je topliji i sunčaniji dio dana provesti na otvorenom, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, saopšteno je iz FHMZ.