U Londonu premijera filma o suđenju Ratku Mladiću

Novi BBC-jev dokumentarni film “Suđenje Ratku Mladiću” koji prati maratonski haški postupak bivšem komandantu Vojske Republike Srpske za genocid i druge zločine u BiH bit će prikazan 17. i 18. marta na Barbican festivalu u Londonu.

Redatelj koji je radio na ovom filmu Rob Miller za Balkansku istraživačku mrežu (BIRN) je kazao da film govori o Mladiću, ali i nastojanjima Haškog tribunala da donese pravdu za neke od najtežih zločina počinjenih nad civilima.

– Gledam svijet danas i vidim da nikog nije briga za ljudska prava – posebno ako gledamo šta se dešava u Siriji, Mianmaru ili Šri Lanci. Vratilo se doba nekažnjivosti – istaknuo je Miller.

On dodaje da može da shvati neke od kritika upućenih Tribunalu u Haagu, ali da ovu instituciju i dalje smatra iznimno važnom.

– Preferiram da živim u svijetu u kojem se, iako se to radi na nesavršen način, bori za ideale i ljudi koji čine zlo se procesuiraju. Rekao bih da je to važno za čovječanstvo. Trenutno smo u jakom mračnom mjestu – podvukao je on.

Film prati haške tužioce, ali i članove Mladićeve Odbrane. Miller pojašnjava da je jedan od ciljeva filma bio da pokaže kako ljudi čine zlodjela i da je zbog toga smatrao kako je značajno dati prostor i Odbrani.

– Shvatam da će to biti teško žrtvama njegovih zločina – smatra Miller.

Millerov film, koji je režirao sa Henrijem Singerom, prati postupak u Haagu tokom 530 ročišta, u sklopu kojih je saslušano 592 svjedoka i prikazano skoro 10.000 dokaza.

Mladić je uhapšen 2011., kada je Miller odlučio započeti rad na filmu, i prati suđenje sve do prvostepene presude izrečene 2017. godine, kada je Mladić proglašen krivim i osuđen na doživotni zatvor.

Prvostepenom presudom Haškog tribunala Mladić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Istom presudom, Mladić je oslobođen krivice za genocid počinjen 1992. godine u nekoliko bh. opština.

Mladićevi advokati, kao i Haški tužioci, uložili su žalbe i konačna presuda se očekuje naredne godine.

Dokumentarac “Suđenje Ratku Mladiću” biće prikazan u Londonu u sklopu filmskog festivala Human Rights Watcha.

(RTV Slon/Fena)