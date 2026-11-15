U mrtvačnicama širom BiH više od 2.000 neidentificiranih posmrtnih ostataka, počela nova revizija

Više od 2.000 neidentificiranih posmrtnih ostataka žrtava proteklog rata nalazi se u mrtvačnicama širom Bosne i Hercegovine, a Institut za nestale osobe BiH započeo je novu detaljnu reviziju u 12 mrtvačnica s ciljem utvrđivanja identiteta i ubrzavanja procesa identifikacije.

Nova revizija trebala bi omogućiti poređenje trenutnog stanja s rezultatima prethodne velike revizije, završene 2018. godine, ali i otkriti nove identitete te omogućiti dostojanstvene ukope žrtava.

Prethodna revizija donijela je značajne rezultate. Utvrđen je 121 novi identitet, dok su u 968 slučajeva posmrtni ostaci naknadno povezani s osobama koje su ranije ukopane.

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić kazala je za Fenu da će nova analiza omogućiti jasniji uvid u stanje u mrtvačnicama i definisanje daljnjih aktivnosti.

„Nadamo se da ćemo novom analizom doći do novih identiteta, ali i poduzeti aktivnosti za konačne identifikacije onih žrtava koje već imaju DNK podudaranje, kao i trajno rješavanje i ukop ostataka koje do sada nije bilo moguće identificirati, ali i historijskih slučajeva“, navela je Fazlić.

Dodatni problem predstavljaju slučajevi u kojima je DNK identitet već utvrđen, ali porodice još nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji ili nisu dale saglasnost za ukop.

Nakon završetka revizije u mrtvačnicama, Institut planira provjeriti i takozvane klasične identifikacije, odnosno slučajeve u kojima su žrtve prije 2000. godine identificirane metodom prepoznavanja. Na ovaj način tada je identificirano više od 8.000 žrtava.

Budući da su porodice identitet najčešće utvrđivale prepoznavanjem odjeće i ličnih predmeta, poput džempera ili jakne, postoji mogućnost da je u pojedinim slučajevima došlo do nenamjerne zamjene identiteta.

Zbog toga će Institut nastojati ohrabriti porodice koje su svoje najmilije identificirale ovom metodom da daju uzorke krvi, kako bi se DNK analizom dodatno potvrdio identitet.

Fazlić je naglasila da ova provjera ne znači da će porodice ostati bez posmrtnih ostataka svojih najmilijih, već da je njen cilj dobiti pouzdanu potvrdu identiteta i spriječiti mogućnost da žrtve budu ukopane pod pogrešnim imenom.

Iz Instituta su uputili apel građanima i porodicama nestalih da daju uzorke krvi i na taj način pomognu u provjeri identiteta, otklanjanju nedoumica i okončanju procesa traženja nestalih osoba.