U narednim danima pretežno oblačno vrijeme sa kišom i snijegom

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu i sjeveru zemlje do 12 stepeni.

U ponedjeljak 31. januara, jutro u Krajini pretežno oblačno, a u ostatku zemlje sunčano. Tokom dana jače naoblačenje. Krajem dana kiša na sjeverozapadu Bosne. Tokom noći u nizinama Bosne kiša ili susnježica koja će preći u snijeg, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini kiša, osim na krajnjem sjeveri i istočnim područjima Hercegovine gdje se očekuje susnježica i snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 12 stepeni.

U Bosni se u utorak veći dio dana očekuje pretežno oblačno vrijeme sa susnježicom ili snijegom. Poslijepodne u nizinama Bosne je moguća i kiša. Prema kraju dana prestanak padavina i razvedravanje. U Hercegovini jutro oblačno sa kišom, u istočnim područjima i na sjeveru Hercegovine se očekuje snijeg. U ostatku dana prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu do 3, a dnevna od -1 do 5, na jugu do 10 stepeni.

U srijedu 2. februara u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima susnježicom i snijegm. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 2, a dnevna od 1 do 7, na jugu i sjeveru zemlje do 11 stepeni.

U Bosni u četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Tokom dana u Bosni lokalno sa slabom kišom, a u višim područjima sa susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura od -6 do 0 na jugu do 3, a dnevna od 0 do 6, na jugu i sjeveru zemlje do 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.