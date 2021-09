U narednim danima promjenjivo vrijeme uz nešto više temperature zraka

U Bosni će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centalnim i istočnim područjima, dok će u Hercegovini dio prijepodneva preovladavati pretežno oblačno vrijeme, a lokalno je moguć pljusak kiše.

U ostatku dana sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 28 stepena Celzijusovih.

U četvrtak, 2. septembra, u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u Hercegovini pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 °C.

U petak, 3. septembra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 29 °C.

U subotu, 4. septembra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini i u većem dijelu Bosne je moguć povremen i slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C.

U nedjelju, 5. septembra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.