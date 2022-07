U narednim danima sunčano i veoma toplo vrijeme

Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva.

Srijeda – 20.07.2022 , sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stupnjeva.

Četvrtak- 21.07.2022 ., sunčano i vruće. Tokom dana, uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stupnjeva.

Petak- 22.07.2022, sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u višim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva.