U narednim danima temperature do 40 stepeni C

Iz Federalnog hidrometerološkog zavoda za naredne dane najavljuju dnevne temperature do 40 stepeni C.

U subotu 25.06.2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ponegdje u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren uglavnom jugozapadni. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeverozapadng smjera. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu 36 °C.

U nedjelju 26.06.2022., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, a dnevna od 30 do 36 °C.

U ponedjeljak 27.06.2022., sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, a dnevna od 32 do 38 °C

U utorak 28.06.2022., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 °C.