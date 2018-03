U narednom periodu oblačno vrijeme s kišom

Privremena stabilizacija vremena i ugodne temperature zraka prekinut će oblaćno vrijeme praćeno kišom. Prema prognozama meteorologa pretežno oblačno vrijeme s kišom u Bosni i Hercegovini preovladavat će do kraja sedmice. Više padavina očekuje se na jugu zemlje. Padavine će često biti u obliku pljuskova, a najveće sume padavina prognoziraju se u petak i subotu.

„ Preovladavat će vjetar južnog smjera, slabe do umjerene jačine. Jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se od 2 °C do 6°C, a u Hercegovini do 9°C. Maksimalne dnevne temperature imat će vrijednosti između 10°C i 16°C u Bosni, a na jugu zemlje i do 18°C.“kazao je Dženan Zulum, savjetnik u Sektoru primjenjene meteorologije FHMZ.

Početkom sljedeće sedmice, prema trenutnim sinoptičkim kartama, u našoj zemlji zadržat će se i dalje nestabilno vrijeme sa kišom. Kiša će biti slabijeg inteziteta, a prestanak padavina očekuje se u srijedu dvadestprvog marta. U petak dvadesttrećeg marta u Bosni su mogući kratkotrajni pljuskovi.

„Temperature zraka bit će niže, a u Bosni prognozira se u jutarnjim satima i mraz. Maksimalne temperature zraka kretat će se između 5 i 10°C.“ističe Zulum.

Ovakve vremenske prilike, mjestimično će povremeno ometati provođenje aktuelnih poljskih radova. Stanje vlažnosti tla biće povoljno u pojedinim dijelovima zemlje, izraženije prema sjeveru. A usljed nestabilnog vremena doći će i do pogoršanja biometeoroloških prilika, koje kod osjetljivih osoba mogu izazvati meteoropatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, nesanice, razdražljivosti i glavobolje.