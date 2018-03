U narednom periodu očekuje se oblačno vrijeme praćeno padavinama

U Bosni i Hercegovini do kraja radne sedmice preovladavat će oblačno vrijeme praćeno padavinama. Više padavina očekuje se u Hercegovini, a u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Snijeg se prognozira na području Krajine i na planinama.

„Jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se od 0 °C do 5°C, a u Hercegovini od 6 °C do 8°C. Maksimalne dnevne temperature imat će vrijednosti između 5°C i 12°C u Bosni, a na jugu zemlje i do 16°C.“kazao je Dženan Zulum, savjetnik u Sektoru primjenjene meteorologije FHMZ.

Za dana vikenda preovladavat će suho i djelimično sunčano vrijeme. Maksimalne temperature zraka kretat će se između 12 °C i 18°C. Prema trenutnim sinoptičkim kartama, u našoj zemlji se naredne sedmice očekuje nestabilno vrijeme sa kišom i snijegom.

„Kiša se prognozira početkom sedmice, a snijeg je moguć pred kraj sedmice 17. i 18. marta u Krajini i centralnoj Bosni. Temperature zraka bit će u laganom padu a prognozirane minimalne temperature zraka od 16. marta spuštat će se ispod 1°C.“navodi Zulum.

Biometeorološke prilike nepovoljne su u većem dijelu zemlje. Usljed nestabilnog vremena, kod osjetljivih osoba moguće su nešto izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, nesanice. Temperature neće suviše oscilirati, mada će povremeno jači jugo kvariti ugođaj. Opšta slika će biti nešto ljepša na sjeveroistoku.

Usljed otapanja snijega i svakodnevnih padavina, u narednoj sedmici preovladavaće nepovoljni uslovi za provođenje radova na otvorenom i eventualne predsjetvene pripreme.